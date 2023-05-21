Танк, 4 БМП, грузовик с боеприпасами: 'Белые волки' из СБУ показали видео своего 'улова'

Украинские военные из спецподразделения Службы безопасности Украины "Белый волк" отчитались об удачной "охоте" на врага и на его военную технику. Было уничтожено еще 10 российских целей.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, к статистике вражеских потерь добавились: танк, 4 боевых машины пехоты (БМП), 2 бронеавтомобиля и грузовик с боеприпасами. А еще в СБУ показали видео, как наши защитники "двухсотили" врага.

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"Спецназначенцы подразделения "Белый волк" продолжают охоту - уничтожены еще 10 российских целей. Наши воины ни на миг не прекращают отслеживать и "минусировать" оккупантов", — говорится в комментарии под видео.

Результаты работы "Белых волков" за неделю:

Танк

4 БМП

2 бронеавтомобиля

2 здания с личным составом противника

Грузовик с боеприпасами.

Ранее мы сообщали, как бойцы из спецподразделения "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен русского солдата, отправив ему записку. Операторы дронов на Бахмутском направлении заметили русского военного, жестами просящего пощады. Ему была отправлена дроном записка с приказом следовать за коптером. Благодаря этому случаю наши бойцы пополнили обменный фонд еще одним россиянином.

Предлагаем также прочесть, как украинские бойцы благодаря натовской гаубице М777 на восточном направлении фронта провели зачистку врага, который вел прицельный огонь по нашим позициям с верхних этажей многоэтажки. Это произошло в Бахмуте. Стало известно, что по врагу отработали операторы 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ОПСП ССО).

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