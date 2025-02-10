Экономические удары Трампа: что ждет криптовалюты

Президент США Дональд Трамп недавно объявил о введении новых 25% тарифов на импорт стали и алюминия для всех стран-поставщиков. Это решение уже имеет значительные последствия для финансовых рынков, в том числе для криптовалютного сообщества, поскольку подобные экономические меры часто вызывают нестабильность и увеличивают волатильность цифровых активов. Инвесторы, которые активно работают на рынке криптовалют, внимательно следят за этими изменениями, чтобы адаптировать свои стратегии к новым условиям. Стоит отметить, что поведение криптовалютного рынка может резко меняться под влиянием подобных экономических новостей.

Рост объемов коротких позиций по Ethereum (ETH) свидетельствует о снижении доверия к альткоинам на фоне новых экономических вызовов. Аналитики отмечают, что соотношение BTC/ETH приблизилось к уровням 2021 года, что демонстрирует переориентацию инвесторов на биткоин как на более надежный актив в периоды экономической неопределенности. Это соотношение является важным индикатором для многих трейдеров, которые используют его для оценки рисков и потенциальных возможностей на рынке. Кроме того, изменение настроений в пользу биткоина может повлиять на общее состояние рынка альткоинов.

"ETH потерял около 23% с начала года, в то время как биткоин показал рост на 2,5%", — отмечает Августин Фан из SignalPlus. Отсутствие сильных драйверов роста для ETH, наряду с ограниченным потоком позитивных новостей, продолжает оказывать давление на альткоины и проекты DeFi, которые зависят от экосистемы эфириума. Инвесторы, работающие в сфере DeFi, должны учитывать эти факторы при принятии решений относительно своих активов. Также стоит следить за новыми технологическими обновлениями в экосистеме эфириума, которые могут изменить текущую ситуацию.

Для криптоинвесторов эта ситуация открывает как риски, так и новые возможности. С одной стороны, усиление экономической напряженности может негативно повлиять на цены альткоинов, с другой — это создает условия для арбитражных стратегий и краткосрочных сделок. Эксперты из QCP Capital прогнозируют дальнейшую волатильность рынка, подчеркивая, что политические решения США могут иметь непредсказуемые последствия для крипторынка. "Мы наблюдаем эффект домино: реакция рынка может подтолкнуть политических лидеров к еще более радикальным шагам, что только усилит нестабильность", — добавляют они. Инвесторам рекомендуется сохранять бдительность и анализировать рыночные тенденции, чтобы своевременно реагировать на изменения.

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