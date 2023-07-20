Топ-4 вещи, которые не стоит делать перед гостями: поставит вас в неудобное положение

Каждый из нас хоть раз оказывался в неприятной ситуации, когда на вечеринке хозяева делали вещи, выставлявшие их в самом лучшем свете. Чего не стоит делать перед гостями, подскажет UaPortal.

Не заканчивайте подготовку к приходу гостей

Если ожидается формальная встреча, например, все приготовления должны быть завершены вовремя. Бежать заниматься уборкой, готовить еду или спешить с одеванием и макияжем, когда гости уже на пороге, не вежливо. Перед их приходом все должно быть готово.

Избегайте неудобных тем

Здоровье, деньги, религия или политика – эти темы могут вызвать споры, особенно если вы не знаете гостей хорошо. Эти темы могут вызвать неприятности и негативные эмоции. Лучше обсуждать общие интересы, хобби и приятные темы, которые не вызовут конфликтов и раздражения.

Сдерживайте домашних животных

Если у вас есть домашние питомцы, обратите внимание на их поведение во время прихода гостей. Их действия могут повлиять на всеобщее настроение и разрушить вечер. Предварительно обеспечьте комфорт для своих животных, и, если это нужно, отправьте их в спокойное место. При этом узнайте о возможных аллергиях у гостей и предупредите их о наличии животных в вашем доме.

Не начинайте уборку, пока гости не ушли

Мытье посуды или уборка может оставить впечатление, что вы хотите, чтобы гости уже ушли, что может быть обидно. Вместо этого сконцентрируйтесь на общении и наслаждайтесь временем, проведенным вместе. Если гости действительно долго задержатся, то можете нечаянно намекнуть в заключение вечеринки, например, начав убирать за столом.

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Не устраивайте семейных сцен

Конечно, ссоры и разногласия в семье могут стать проблемой. Но когда у вас гости, избегайте открытых конфликтов и неприятных комментариев друг о друге. Попытайтесь поддерживать приятную атмосферу и концентрируйтесь на гостях, помогая им почувствовать себя уютно.

Напомним, мы уже писали, как вести себя в гостях.

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