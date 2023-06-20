Топ-5 растений, благодаря которым сад будет смотреться 'живо' без постоянного полива.

Во время жарких и засушливых лет может быть трудно постоянно поливать сад. Впрочем, это не повод не ухаживать за участком.

Эксперт из садоводства Сара Рейвен назвала пять засухоустойчивых растений, которые помогут саду выглядеть оживленно и ярко без необходимости чрезмерного полива. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сара поделилась преимуществами посадки засухоустойчивых растений и дала советы по выбору правильных сортов, а также практические советы по уходу за этими выносливыми растениями во время летней жары.

Пеларгония

Это растение имеет прекрасные розовые цветы, которые, по словам Сары, смотрятся совершенно невероятно в горшках или на бордюрах. Пеларгонии не страдают от жажды, но рост будет замедленным, если их держать слишком сухими.

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Лимониум "Dazzle Rocks"

Это растение дает множество потрясающих розово-фиолетовых цветов, которые в течение лета привлекают пчел и бабочек во весь сад. Он засухоустойчив и жаростойок, и достаточно мал, чтобы процветать в многолетнем горшке или перед бордюром.

Шалфей "Кардонна"

Кардонна, один из самых первых сортов шалфея, дает одни из самых длинных колосков, которые могут легко достигать 60 см. Это многолетнее засухоустойчивое растение, но лучше всего будет развиваться на солнечном месте с богатой дренированной почвой. Садоводы могут ожидать красивые фиолетовые цветы с июня по октябрь.

Гаура "Линдхаймери"

Сара отметила, что это "идеальное растение" для устилки дорожек и придания интересу клумбам. Их нужно поставить на полный солнечный свет, и они, как правило, цветут с июня по август.

Вербена 'Bonariensis'

Эксперт из садоводства утверждает, что это растение создает "абсолютно потрясающие пурпурные цветы" с конца лета до осени и имеет тенденцию покрываться бабочками, как только появляется проблеск солнца.

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