Топ-5 растений, которые лучше не сажать в саду: постоянно болеют и нуждаются в тщательном уходе.
Сад, не требующий тяжелого обслуживания, идеально подходит для занятых людей и садоводов в возрасте. Но некоторые растения, из-за своей склонности к заболеваниям, могут стать причиной неудобств.
Об этом пишет Время Действий.
Вот список растений, которую лучше не сажать на участке:
Штамбовая козья ива
Это растение часто страдает ржой, грибковым заболеванием, которое проявляется ржавым налетом на листьях. Если вам не хочется заниматься постоянным лечением козьей ивы, возможно лучше не сажать ее в саду.
Мальва (садовая шток-роза)
Ржавчина может повлиять на мальву и мешать ей расти и развиваться нормально. Это может привести к проблемам выращивания розы.
Флокс
Хотя это растение очень красивое, оно часто заражается мучнистой росой. Чтобы она цвела и доставляла удовольствие, вам придется регулярно лечить и заботиться о ней. Однако зола является эффективным средством для борьбы с мучнистой росой, которое можно использовать в осенний период.
Читайте также: Почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома
Можжевельник
Это неожиданно проблемное растение может стать источником ржи, с которой трудно бороться. Можжевельник может также заразить другие плодовые деревья в саду, если они растут рядом. Распространение спор ржавчины может представлять проблему.
Конский каштан
Этот вид растений красиво цветет и имеет приятный аромат, но лучше всего растет в южных регионах. В средней полосе, где царит прохладная и дождливая погода, конский каштан заболевает грибковыми заболеваниями, включая ржу. Его лечение сложно, и это растение может создать многочисленные трудности в уходе за садом.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!