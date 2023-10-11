Медицинский каннабис улучшает качество жизни, психическое и физическое здоровье пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, - говорят последние исследования австралийских ученых 2023 года. Другие данные экспертов доказывают пользу медицинского каннабиса при лечении ПТСР, хронической усталости, тревожных расстройств и депрессии.

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Повышает тонус, устраняет боли и тревогу, - австралийские ученые

Ученые Сиднейского университета факультета медицины и здравоохранения провели исследование с участием 2 327 австралийских пациентов с хроническими заболеваниями, которые принимали медицинский каннабис - ТГК и КБД, растворенные в масле-носителе триглицеридов. Период терапии длился с ноября 2020 г. по декабрь 2021 г. Терапия была направлена на лечение хронической боли (69%), бессонницы (23%), тревоги и депрессии (22%). Пациентов опрашивали о качестве жизни, интенсивности боли, качестве сна, тревоге и депрессии до начала терапии каннабисом, после двух недель лечения, затем один раз в месяц в течение трех месяцев.

Участники исследования сообщили о клинически значимых улучшениях качества жизни и здоровья, отметив эффективность медицинского каннабиса:

при общей слабости и хронической усталости;

устранении сильных хронических болей;

при умеренной и тяжелой форме тревоги и депрессии.

Авторы не измеряли побочные эффекты в рамках исследования, хотя 30 пациентов формально вышли из исследования из-за "нежелательных побочных эффектов". Тем не менее, эти результаты показывают, что медицинский каннабис может быть эффективным средством лечения ранее неизлечимых хронических заболеваний.

"В течение первых трех месяцев терапии лекарственным каннабисом участники сообщили об улучшении качества жизни, связанного со здоровьем - уменьшением усталости, тревожного состояния, депрессии и физической боли", - утверждают авторы исследования.

Лечит тревожные расстройства и депрессию

Успокаивающие свойства КБД позволяют широко применять медицинский каннабис в психиатрии. В исследовании 2017 года, бразильские психиатры проверили уровень тревожности 57 мужчин в ходе смоделированного теста публичных выступлений. Одним участниками давали плацебо, другие получали 150 мг, 300 мг или 600 мг КБД перед выступлениями. Те, кто получал 300 мг КБД, испытали значительно меньшее беспокойство во время теста по сравнению с теми, кто получал плацебо. Интересно, что участники, получившие 150 мг или 600 мг КБД, испытывали большее беспокойство во время теста, чем группа, принимавшая 300 мг. Еще одно исследование, проведенное на мышах показало, что КБД оказывает эффект, аналогичный антидепрессанту имипрамину.

Эффективность при эпилепсии

Медицинский каннабис также успешно применяют для лечения эпилептических припадков. В 2018 году Управление по санитарному надзору FDA одобрило использование КБД под торговой маркой Epidiolex для лечения судорог, вызванных эпилепсией. В нескольких исследованиях с участием 516 пациентов с эпилепсией, участники получали эпидиолекс или плацебо. Препарат на основе КБД значительно уменьшил частоту приступов по сравнению с плацебо.

Уменьшает симптомы ПТСР

Исследование американских ученых 2018 года показало высокую эффективность медицинского каннабиса в комплексном лечении пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Пациенты получали КБД вместе с психиатрической помощью в течение восьми недель в амбулаторной психиатрической клинике. У десяти из 11 наблюдалось уменьшение симптомов ПТСР, при этом КБД переносилось без побочных эффектов. Четыре других исследования, проведенные с 2012 по 2016 год, показывают, что КБД уменьшает симптомы посттравматического стрессового расстройства. По данным ученых, применение ТГК и КБД в комплексе показывает высокую эффективность при лечении ПТСР.

Лечит наркотическую зависимость

Многие ученые предполагают, что КБД можно использовать для людей с наркотической и даже алкогольной зависимостью. В одном из таких исследований ученые вводили КБД наркозависимым людям, которые долгие годы принимали героин. В течение недели КБД значительно снизил у потребителей героина тягу к наркотику, тревогу при отмене, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и уровень кортизола в слюне. Серьезных побочных эффектов обнаружено не было. Другие исследования показывают, что КБД помогает уменьшить различные психиатрические и медицинские симптомы, такие как тревога, бессонница и боль у пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ и алкоголя.

Облегчает симптомы паралича при БАС

Боковой амиотрофический склероз (БАС) - это заболевание, которое вызывает разрушение нервных клеток головного и спинного мозга, что приводит к потере мышечного контроля и параличу. По результатам нескольких исследований, комплексная терапия с использованием ТГК и КБД оказывает выраженный терапевтический эффект на пациентов с БАС. Пациенты с легкой, умеренной и тяжелой спастичностью мышц сообщили о высоком уровне удовлетворенности лечением препаратов на основе медицинского каннабиса.

Устраняет невыносимую боль

Несколько исследований американских ученых показывают, что КБД эффективен при лечении хронической боли. В исследовании 2020 года ученые вводили КБД группе пациентов с симптоматической периферической невропатией (результат повреждения нервов головного мозга и спинного мозга), в то время как другая группа с таким же заболеванием получала плацебо. Пациенты, которым вводили КБД, почувствовали значительное снижение интенсивных, острых болей по сравнению с теми, кто использовал плацебо. Ни один из участников не сообщил о неблагоприятных побочных эффектах.

Облегчает осложнения диабета

Тесты на клетках человека показали, что медицинский каннабис помогает снизить действие высокого уровня глюкозы на другие клетки организма, что обычно предшествует развитию диабета и различных осложнений. Исследователи пришли к выводу, что при дальнейших исследованиях КБД может иметь значительные преимущества при терапии диабета. В другом небольшом исследовании 13 пациентов с диабетом 2 типа получали вместо инсулина КБД и плацебо. Исследователи обнаружили, что КБД снизил уровень резистина и увеличил уровень инсулинотропного пептида - гормона, который обеспечивает высвобождение инсулина из переваренной пищи. Эти результаты показывают, что КБД может быть естественным средством для лечения диабета.

Защита от неврологических заболеваний

Многочисленные исследования уже доказали антиоксидантные и противовоспалительные свойства КБД. Исследователи приходят к выводу, что эти характеристики могут обеспечить защиту от многочисленных неврологическихзаболеваний. Несколько доклинических исследований доказали, что КБД оказывает положительное действие на болезни Паркинсона, Альцгеймера и рассеянный склероз. Конопля - одно из самых противоречивых и легендарных растений, которое человек использует более 3000 лет. Из него ткали плотное сукно и веревки, изготавливали натуральную косметику, шили одежду и обувь, а зерна использовали для выпекания хлеба и сладкой выпечки. Сегодня каннабис вызывает столько дискуссий, что растение до сих пор под строгим запретом во многих странах даже в сфере медицины.

Тем не менее, многочисленные научные исследования доказывают пользу медицинского каннабиса и отсутствие побочных эффектов при лечении различных заболеваний, включая психические расстройства, диабет, острые боли, наркотическую и алкогольную зависимость.