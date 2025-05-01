Топ городов с самыми высокими пенсиями: где живут самые богатые украинские пенсионеры

Уровень пенсионных выплат в Украине существенно варьируется в зависимости от области. Где украинские пенсионеры получают самые высокие суммы, а где самые низкие, узнавайте ниже.

В 2025 году Киев снова занимает первое место по размеру средней пенсии. Согласно информации Пенсионного фонда Украины, средний размер выплат в столице составил 8 708 гривен. Это почти на 700 гривен больше, чем было в прошлом году/

Интересно, что в Киевской области средний размер пенсионной выплаты составляет 6671 гривну ежемесячно.

Донецкая и Луганская области заняли второе и третье места по уровню пенсий – жители этих регионов получают в среднем 7814 и 7314 гривен соответственно. Пятерку лидеров завершает Днепропетровская область со средней пенсией на уровне 7082 гривен.

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Регионы с наименьшими пенсиями

Несмотря на рост пенсий в Тернопольской области – с 4 485 до 4 931 гривны – этот регион продолжает оставаться с самым низким средним показателем в стране.

На втором месте по уровню наименьших выплат – Черновицкая область, где средняя пенсия составляет 5100 гривен. Третью позицию занимает Закарпатье со средним размером пенсий в 5175 гривен.

Раньше мы рассказывали, какой категории пенсионеров перечислят пенсию.

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