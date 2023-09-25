Топ-лекарств для лечения всех видов головной боли

Чтобы голова не болела: препараты для лечения мигрени

Когда болит голова, кажется, что время останавливается и, кроме вашей ноющей боли, в мире ничего не происходит. Остановить мучительную мигрень невозможно без вспомогательных средств. Принять обезболивающее - первое, что рекомендуют врачи в таких случаях. Многие из этих лекарств доступны без рецепта, но есть и рецептурные препараты, которые вам не продадут без рекомендации врача.

Если вы дважды в неделю принимаете обезболивающие, вам стоит обратиться к врачу, который назначит профилактическую терапию. Ведь злоупотребление симптоматическими препаратами может вызвать более частые головные боли или ухудшить симптомы мигрени, - говорят врачи. Какие существуют препараты для лечения и профилактики разных видов головной боли и мигрени? Как и когда принимать, что учитывать и чего опасаться?

Препараты для облегчения симптомов

Время от времени у каждого из нас возникают головные боли, симптомы которых могут варьироваться от легких до тяжелых. Мы можем испытывать напряженную головную боль или мигрень. Хотя обычно головные боли можно вылечить безрецептурными обезболивающими. При более сильных болях или повторяющихся приступах могут потребоваться лекарства, отпускаемые по рецепту.

Безрецептурные препараты - это нестероидные противовоспалительные препараты, устраняющие лихорадку, боль, напряжение, которые мы испытываем при головных болях.

К самым популярным обезболивающим относятся:

ибупрофен;

ацетаминофен;

аспирин;

напроксен натрия.

Хоть безрецептурные лекарства и безопасны при использовании по назначению, но, по мнению специалистов, следует помнить о таких мерах предосторожности:

изучайте активные вещества каждого препарата;

не превышайте дозировку, указанную на упаковке;

проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать препараты с содержанием аспирина, ибупрофена, напроксена или других НПП;

будьте осторожны, если у вас у вас: есть проблемы с кровотечением, астма, язвы, заболевания почек или печени; принимаете препараты, разжижающие кровь.

К препаратам для облегчения симптомов мигрени или головной боли относятся:

Ибупрофен: облегчение головной и суставной боли

В исследовании 2015 года, ученые изучали пользу ибупрофена для людей с частыми головными болями напряжения. Исследователи пришли к выводу, что у пациентов с выраженными головными болями с умеренной или сильной начальной болью, принимавших ибупрофен, наблюдалось облегчение до 2 часов. Ибупрофен также эффективен при таких симптомах воспаления, как артрит и боли в суставах. Врачи рекомендуют принимать препарат от 200 до 600 мг в день. Беременным женщинам эксперты не советуют принимать ибупрофен для лечения головных болей, однако кормящие грудью мамы могут принимать препарат.

Наиболее распространенные побочные эффекты ибупрофена включают:

головные боли, головокружение;

тошнота и рвота;

диарея и расстройство желудка;

боль в животе;

чувствительность кожи к солнечному свету.

Аспирин

Аспирин эффективно облегчает головные боли. Обычная доза препарата - одна или две таблетки по 300 мг каждые 4-6 часов. Врачи могут назначать низкие дозы во время беременности. Аспирин не рекомендован детям до 16 лет, поскольку у них может развиться синдром Рея, который характеризуется печеночной недостаточностью.

Рецептурные обезболивающие:

Если лекарства, отпускаемые без рецепта, не оказывают должного эффективного действия, врач может назначить следующие виды рецептурных обезболивающих:

триптаны, такие как суматриптан;

напроксен;

этодолак;

оксапрозин;

индометацин;

набуметон;

диклофенак.

Врачи определяют индивидуально конкретную дозировку каждого лекарства при выписке рецепта. Препараты эффективны для лечения головной боли напряжения и мигрени. Расстройство желудка, вздутие живота, головокружение, сонливость, потеря аппетита - самые распространенные побочные действия рецептурных обезболивающих лекарств.

Опиоидные препараты, антидепрессанты, мышечные релаксанты

Для комплексного лечения постоянных, сильных или умеренных головных болей и мигрени врачи также могут назначать опиоиды и антидепрессанты. Опиоиды (оксикодон, кодеин, трамадол) могут иметь серьезные побочные эффекты и риски, включая передозировку и зависимость. Они также часто приводят к синдрому отмены при резком прекращении терапии.

Для предотвращения мигрени врачи в основном используют трициклические антидепрессанты - амитриптилин и нортриптилин. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина могут эффективно уменьшать количество головных болей напряжения.

Мышечные релаксанты, такие как тизанидин (занафлекс) эффективно снимают мышечное напряжение и скованность, которые могут привести к головным болям напряжения. Препарат может вызывать такие побочные эффекты, как запор, боль в животе, диарея, рвота, изжога, онемение рук и ног, сонливость, мышечные спазмы.

Чтобы облегчить головную боль важно не только принимать препараты, но и вести активный, здоровый образ жизни. Врачи рекомендуют ежедневно высыпаться, заниматься физическими нагрузками, гулять на свежем воздухе. Такие методы релаксации как медитация, йога и массаж снижают стресс, помогают устранять напряжение, спазмы и головные боли. Но если вы длительное время мучаетесь от головных болей, первое, что следует сделать, - пройти комплексное обследование у врача.