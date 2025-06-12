Топливо стремительно дорожает: сколько теперь стоит заправиться

В первой декаде июня средняя цена на бензин А-95 выросла на 44 копейки за литр и достигла почти 55 гривен. В то же время дизельное горючее практически не изменилось в цене, а сжиженный газ наоборот – подешевел на 62 копейки, снизившись до 34,21 грн за литр.

Об этом сообщает Enkorr. По данным издания, подорожание бензина было прогнозируемым, ведь цены на нефть на мировом рынке поднялись до 66–67 долларов за баррель, что повлекло за собой уменьшение доходности автозаправок.

"11 июня сети ОККО и WOG подняли цены на бензин А-95 на 1 гривну за литр. Компания UPG решила выделиться: базовая марка подорожала на 90 копеек, а премиальная сразу на 1,40 грн за литр", – сообщают аналитики.

Остальные участники рынка повысили стоимость бензина в диапазоне от 30 копеек до 1 гривны за литр.

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Специалисты отмечают, что на дизельном топливе операторы получали большую прибыль, поэтому рост оптовых цен на 70 копеек за литр почти не отразился на розничных ценах. Некоторые сети даже пошли на понижение стоимости дизеля – от 10 копеек до 1 гривны за литр.

В то же время сжиженный газ демонстрировал существенное удешевление. Больше всего опустили цены АЗС Shell и "Авантаж 7" сразу на 1,5 грн/л.

На заправках "Укрнафты", Mango, VostokGaz и Rodnik цена снизилась на 1-1,25 грн/л. В других сетях удешевление составило от 26 до 90 копеек за литр.

Эксперты отмечают, что из-за высокой доходности рынка сжиженного газа существует потенциал для дальнейшего снижения цен по меньшей мере на 1 гривну за литр.

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