Торговые пошлины Трампа обрушили рынок криптовалют: что дальше?

В понедельник, 3 февраля 2025 года, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Это решение спровоцировало цепную реакцию на мировых финансовых рынках, что не обошло стороной и криптовалютный сектор. За последние сутки биткойн (BTC) снизился до $95 000, потеряв 4,1% своей стоимости. Эфир (ETH) упал на 17%, достигнув уровня $2 577, а XRP подешевел на 9,7%, опустившись до $2,35. Общая рыночная капитализация криптовалют сократилась более чем на $500 миллиардов, вынуждая инвесторов пересматривать свои стратегии и готовиться к возможному продолжению коррекции.

Массовые ликвидации стали одним из самых мощных ударов по рынку за последний год. По данным аналитической платформы Coinglass, общий объем принудительных продаж превысил $2,2 миллиарда, что вызвало значительную панику среди трейдеров. Резкое падение стоимости биткойна сопровождалось пробоем ключевого уровня поддержки в $97 000, что привело к дальнейшему снижению цен. Если в ближайшие дни курс BTC опустится ниже $92 000, последствия могут быть еще более серьезными. Тем не менее, некоторые трейдеры считают, что столь масштабные ликвидации могут сигнализировать о стабилизации и потенциальном развороте рынка в ближайшей перспективе.

Среди криптоаналитиков появились разные прогнозы относительно дальнейшего движения рынка. Питер Чанг, глава Presto Research, считает, что текущая ситуация может быть окончанием локального коррекционного цикла. По его мнению, после такой масштабной волны ликвидаций обычно происходит постепенное восстановление котировок, так как давление продавцов ослабевает. Другие эксперты, такие как Винсент Лю из Kronos Research, обращают внимание на значительный рост спроса на стейблкоины, что может свидетельствовать о попытке капитала сохранить ликвидность внутри криптоэкосистемы без выхода в традиционные фиатные активы. Это может указывать на стратегическую подготовку инвесторов к будущему росту, если рынок стабилизируется.

Среди наиболее обсуждаемых тем также находится возможное влияние политических решений Трампа на долгосрочные перспективы крипторынка. Если администрация США продолжит использовать таможенную политику как инструмент воздействия на мировую экономику, инвесторы могут все чаще рассматривать криптовалюту как защитный актив. Несмотря на временные потери, некоторые аналитики считают, что такие события могут стимулировать рост цифровых активов в будущем. Если спрос на стейблкоины останется высоким, это может свидетельствовать о перераспределении капитала, что создаст основу для последующего восстановления биткойна и других криптовалют.

На данный момент ситуация остается нестабильной, и инвесторы внимательно следят за дальнейшими событиями на финансовых рынках. Ближайшие дни будут ключевыми для определения направления движения криптовалютных активов, так как дальнейшее развитие ситуации зависит не только от политики США, но и от реакции других стран. Если крипторынок найдет поддержку на текущих уровнях, это может открыть возможности для покупок по сниженным ценам. Однако если падение продолжится, вероятность перехода в более длительный медвежий тренд возрастет. Инвесторам стоит взвешенно подходить к принятию решений и учитывать возможные сценарии развития событий.

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