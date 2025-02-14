Трамп хочет полного завершения войны в Украине – госсекретарь США Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп стремится не только к временному прекращению боевых действий, но и к полному завершению войны в Украине. "Он хочет, чтобы война закончилась. Не просто пауза, а окончательное завершение конфликта. Это будет сложно, и процесс должен быть постепенным", – отметил госсекретарь в разговоре с ведущими Клеем Тревисом и Баком Секстоном.

По его словам, именно такую позицию Трамп высказал президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Относительно возможных путей завершения войны Рубио предположил, что первым шагом может стать прекращение огня. Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу пока не велись, но потенциально он может включать в себя открытие гуманитарных коридоров и гарантии ненападения на энергетическую инфраструктуру.

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Рубио убежден, что Трамп – "единственный в мире, способный объединить усилия для такого процесса". В то же время, он подчеркнул, что мирное урегулирование должно стать результатом глобального сотрудничества, привлекая не только США, Европу или НАТО, но и другие страны мира.

Рубио подчеркнул, что именно европейские страны должны взять на себя ответственность за долгосрочные гарантии безопасности Украины.

"Европейцы должны быть готовы сделать решительные шаги, но есть много чувствительных вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями, языковые и культурные аспекты – все это требует тщательной проработки", – пояснил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США будут оставаться заинтересованными в независимости Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским.

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