Трамп откладывает тарифы на авто из Канады и Мексики на месяц

Администрация Дональда Трампа предоставила автопроизводителям месячную отсрочку по новым тарифам на автомобили из Канады и Мексики. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Решение было принято после переговоров с крупнейшими автоконцернами США – Ford, General Motors и Stellantis. Первоначально 25% пошлины должны были вступить в силу 2 апреля, но по просьбе автопроизводителей Трамп согласился временно их отложить, чтобы компании не оказались в невыгодном положении, пишет New York Post.

Речь идет про одномесячное освобождение на все автомобили, проходящие через Соглашение США-Мексика-Канада – USMCA.

Ливитт подчеркнула, что "взаимные тарифы все равно вступят в силу 2 апреля, но по просьбе компаний, связанных с USMCA, президент предоставляет им освобождение на один месяц, чтобы они не оказались в невыгодном экономическом положении". При этом особые условия получили известным автомобильным гигантам Ford Motor Co., General Motors Co. и Stellantis NV после встречи Трампа с руководителями автопроизводителей.

Реакция Канады и Мексики

Отмечается, что во вторник, 4 марта, администрация Трампа ввела 25% всеобъемлющие пошлины на Канаду и Мексику. Это стало реакций на игнорирование ультиматура президента, требующего более жестких мер по борьбе с контрабандой фентанила. Вместе с тем Канада и Мексика размышляют над ответными пошлинами. В то же время Китай получил пошлину в размере 20%, при этом он не является частью торгового соглашения USMCA, пишут СМИ.

Оно заменило Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Поэтому Китай не подпадает под автоматическое освобождение.

Мексика планирует объявить о своих ответных планах против США к воскресенью, в то время как Канада нацелилась на американские товары на сумму 100 миллиардов долларов, а Китай ввел 15%-ную пошлину на множество американских сельскохозяйственных продуктов, а также увеличил количество американских компаний, сталкивающихся с экспортным контролем.

По данным СМИ, Мексика объявит о мерах в ответ на тарифы США к воскресенью, 9 марта. Канада готовит пошлины на $100 млрд американских товаров, а Китай ввел 15% налог на сельхозпродукцию и ужесточил экспортный контроль для компаний из США.

О введении 25% пошлин против Канады и Мексики стало известно в ноябре 2024 года после того, как Дональд Трамп выиграл президентскую гонку. Тогда он пригрозил ввести пошлины против Канады и Мексики если они не предпримут более решительных действий по сдерживанию потока фентанила и нелегальных иммигрантов в США.

Отмечается, что президент США сделал паузу после объявления о соглашении о продлении, расхваливая шаги, которые Мексика и Канада предпринимают для умиротворения его требований. Позже стало известно, что Трамп недоволен результатами, и его администрация выполнила свою угрозу.

На фоне этой ситуации акции Stellantis выросли на 8,1%, GM – на 6%, Ford – на 4,5%. Автопроизводители продолжают добиваться полного освобождения от пошлин, предупреждая о серьезных последствиях для отрасли.