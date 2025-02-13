Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Украине, Ближнем Востоке, искусственном интеллекте, энергетике и влиянии доллара. Речь также шла о сильных сторонах их стран и возможностях взаимовыгодного сотрудничества.

Об общении с Путиным Трамп сообщил в соцсети Truth Social, отметив, что их беседа была продуктивной. По словам Трампа, обе стороны согласились, что прежде всего необходимо остановить человеческие потери в войне между Россией и Украиной. Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве, в частности о визитах в страны друг друга, а также о начале переговоров на уровне команд. Одним из первых шагов стало информирование Владимира Зеленского о результатах разговора, что Трамп пообещал немедленно.

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После этого президент США провел телефонную беседу с Зеленским. Украинский лидер назвал разговор продолжительным и содержательным, отметив, что обсуждались дипломатические, военные и экономические аспекты. Трамп проинформировал его о деталях общения с Путиным.

Зеленский выразил уверенность, что у США вместе с союзниками достаточно сил, чтобы заставить Россию прекратить агрессию. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру больше всех, и сейчас продолжаются консультации с Вашингтоном относительно общих шагов для достижения стабильного и длительного мирного урегулирования.

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Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.