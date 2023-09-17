Три лишних ингредиента в котлетах, которые испортят вкус

Что нельзя добавлять в фарш в котлеты и почему

Есть множество рецептов приготовления котлет, и все они отличают друг от друга. В частности, ингредиентами или способом приготовления.

Однако уже привычный рецепт котлет можно усовершенствовать, или испортить некоторыми продуктами. Чтобы такого не произошло, предлагаем три безнадежных продукта, которые будут лишними в фарше, и испортят вкус котлет.

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Если вы хотя бы раз пожарите котлеты без этих трех ингредиентов, то уже больше не захотите их использовать. Поскольку блюдо получится сочным и намного лучше по вкусовым качествам.

1. Молоко и батон. Многие хозяйки привыкли замочить в молоке батон, чтобы затем добавить его в фарш для мягкости, сочности и увеличения в количестве. Впрочем, профессиональные повара убеждены, что молоко делает мясо более твердым, поэтому для сочных котлет суховатый батон надо замачивать в воде.

2. Яйца. Если вы готовите котлеты, то забудьте про яйца. При приготовлении белок будет сворачиваться, а котлеты станут жесткими.

3. Чеснок. Этот простой продукт не придаст фаршу сочности, как лук. Однако вы получите совершенно обратный эффект. Чеснок дает специфический запах, потому это станет ошибкой при жарке котлет.

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