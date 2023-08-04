Три женщины упали с 20-метрового моста на Закарпатье, есть жертвы (фото)

В Закарпатье в селе Квасы обрушился деревянный пешеходный мост. В результате инцидента с 20-метровой высоты упали три женщины, одна из которых погибла.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 3 августа в 22:00. "В реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали 3 женщины. Событие произошло в селе Квасы Раховского района", — отмечают спасатели.

Жертвой и пострадавшими в результате обрушения моста оказались жители Киевской области, отдыхавшие в Закарпатье.

"К сожалению, несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле скорой. Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу. После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили к месту временного проживания для амбулаторного лечения", – говорят в Службе спасения. .

Напомним, 24 июля в результате обрушения моста на Закарпатье в пропасть упали два автомобиля.

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