Трудный период для метеопатов: магнитные бури значительно усилятся

Метеозависимым людям следует готовиться к непростому октябрю. Этот месяц будет отмечен повышенной солнечной активностью, что приведет к усилению магнитных бурь.

Наиболее опасными днями будут: 6 октября – сильнейшая магнитная буря с К-индексом 7.7 и 11 октября: магнитные бури с К-индексом 5.10 и 12 октября: – магнитные бури с К-индексом 4.

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Когда магнитные бури в октябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в октябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое К-индекс и почему он важен?

К-индекс – это показатель, используемый для характеристики силы магнитных бурь. Чем выше индекс, тем сильнее буря и тем больше ее влияние на здоровье людей.

Магнитные бури: календарь

6 октября – К-индекс 7

7 октября – К-индекс 5

8 октября – К-индекс 4

9 октября – К-индекс 2

10 октября – К-индекс 4

11 октября – К-индекс 5

12 октября – К-индекс 5

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?

Во время магнитных бурь многие люди могут испытывать следующие симптомы:

головная боль

головокружение

тошноту

повышенное артериальное давление

бессонница

раздражительность

общую слабость

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь?

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Откажитесь от жирной, острой и соленой пищи, алкоголя и кофеина. Пейте больше воды: это поможет вывести из организма токсины. Физическая активность улучшает кровообращение и общее самочувствие. Откажитесь от тяжелых физических и умственных нагрузок. Принимайте успокаивающие чаи и настои.

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.

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