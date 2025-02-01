Цены на 'борщевой набор' снова взлетели: что изменилось на полках супермаркетов

В Украине цены на "борщовый набор" значительно выросли: морковь теперь стоит около 40 грн. за кг, капуста варьируется от 40 до 60 грн. за кг, а картофель – до 60 грн. и более в супермаркетах.

Ухудшение качества продукции и рост цен заставляют покупателей переходить на другие продукты, такие как крупы и макароны или выращивать овощи самостоятельно. Об этом в своей статье пишет Лариса Гук, эксперт по сельскому хозяйству информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА".

Больше всего подорожали:

морковь – в среднем 40 грн за кг в супермаркетах;

картофель – от 27 до 60 грн. за кг в магазинах (цены на рынках остаются более стабильными: 30-45 грн. за кг);

капуста – 40 грн за кг за обычную, 60 грн за молодую;

свекла – 20 грн за кг;

лук – 14-15 грн за кг.

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Цены могут подняться еще на 15% к весне из-за дополнительных затрат на хранение. Аграрные чиновники отмечают, что нет оснований для снижения стоимости продуктов, поэтому повышение цен неизбежно.

Причины роста стоимости и ухудшения качества:

последствия жары 2023: высокие температуры летом негативно повлияли на урожай многих овощей, в частности картофеля и моркови;

высокие температуры летом негативно повлияли на урожай многих овощей, в частности картофеля и моркови; логистические расходы: рост затрат на хранение и транспортировку способствует повышению цен;

рост затрат на хранение и транспортировку способствует повышению цен; структурные проблемы в сельском хозяйстве: отсутствие достаточной поддержки фермеров со стороны государства и ограниченная доступность кредитов создают трудности для сектора.

Из-за высоких цен и плохого качества овощей многие потребители вынуждены пересматривать свои пищевые привычки. Ожидается несколько основных тенденций:

рост спроса на крупы и макароны: поскольку эти продукты имеют более стабильные цены, люди все чаще добавляют их в свой рацион, заменяя овощи;

поскольку эти продукты имеют более стабильные цены, люди все чаще добавляют их в свой рацион, заменяя овощи; возвращение к самостоятельному выращиванию овощей: все большее количество людей выращивают продукцию в своих домохозяйствах, даже в городских условиях;

все большее количество людей выращивают продукцию в своих домохозяйствах, даже в городских условиях; развитие инфраструктуры хранения: ритейл активно строит овощехранилища, а государство обещает помочь с финансированием. Хотя ситуация может улучшиться в будущем, пока потребители будут оставаться в сложных условиях.

Напомним, стоимость популярного в Украине овоща взлетела в 2,5 раза.

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