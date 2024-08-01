Цены на продукты резко вырастут уже осенью: что говорят эксперты

Рост цен на продукты питания ожидается осенью и будет происходить постепенно. Это связано с использованием генераторов в перерабатывающей индустрии.

Об этом сообщает LIGA.

Союз молочных предприятий Украины предварительно оценил рост затрат на генераторы в 5-7%. Перерабатывающие предприятия других агропродуктов прогнозируют увеличение себестоимости до 10%.

"Скорее всего, подорожание через генераторы произойдет в сентябре, когда сезонное снижение общего "пищевого чека" позволит рядовым потребителям почти не заметить компенсации этих расходов", – считают специалисты.

В июле длительные отключения электроэнергии привели к разрывам температурных цепочек в процессе доставки продуктов от производителя к потребителю, что привело к порче продукции.

Из-за проблем с электроснабжением в июле возврат молочной продукции из торговых сетей на молокозаводы вырос на 20-30%.

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