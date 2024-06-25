ТЦК не принимает документ с Резерв+: как действовать

С 18 июня в Украине электронный военный билет, полученный через мобильное приложение "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Однако некоторые представители ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки) могут не сразу обновлять свою информацию и пренебрегать этим новшеством. Об этом пишет Новости.LIVE.

Что делать, если в ТЦК не принимают электронный военный билет?

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заверила, что в таком случае вы имеете полное право:

Сообщить об инциденте в службу поддержки мобильного приложения "Резерв+" на электронную почту.

Требовать от работников ТЦК выполнения своих обязанностей. Согласно Постановлению 559 Кабинета Министров Украины, электронный военный билет является официальным документом, подтверждающим военно-учетный статус гражданина.

Обратиться к высшему руководству ТЦК.

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Помните:

Электронный военный билет, полученный через "Резерв+", является документом на всей территории Украины.

Вы не обязаны носить с собой бумажный военный билет или приписное свидетельство, если у вас есть его электронная версия.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях ТЦК могут повторно направить повестку.

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