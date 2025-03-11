У части украинцев вырастут пенсии по инвалидности с марта: кого касается

В марте пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вырастут вместе с другими проиндексированными пенсиями. Однако методика их расчета изменится: сумма выплат будет зависеть от группы инвалидности и продолжительности заболевания.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина в интервью УНИАН, с 1 марта минимальные пенсии для лиц с инвалидностью вырастут на 11,5%. Это касается выплат, назначенных по специальным законам, в частности для военнослужащих и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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Впрочем, как отмечает Сергей Коробкин, в этом вопросе есть важный нюанс. Если человек имеет инвалидность с детства, не может работать и не имеет страхового стажа, ему начисляется государственная социальная помощь в размере 2 361 гривна. Однако с 1 марта эта выплата не подлежала повышению.

"Это, пожалуй, главная несправедливость индексации, что некоторым повысят пенсии, а у кого-то социальная выплата останется неизменной", – объясняет Сергей.

При этом для людей с инвалидностью I группы минимальная пенсия увеличится с 2 980 до 3 323 гривен. То есть, даже если из-за низкой средней зарплаты или недостаточного страхового стажа размер выплаты получается меньше, государство обязано компенсировать разницу до установленного минимума.

Напомним, ранее мы рассказывали, как насчитывают стаж, приобретенный за пределами Украины.

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