У кого из пенсионеров больше выплаты: у работающих или неработающих
Из общего количества пенсионеров в Украине, которое превышает 10 миллионов человек, около 2,9 миллиона продолжают работать. Пенсионеры, которые остаются активными на рынке труда, получают в среднем большие пенсии – их выплаты превышают средний размер на 520 гривен.
По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 341 гривну, тогда как пенсионеры, которые продолжают работать, в среднем получают 6 863 гривны. Об этом сообщает "24 Канал".
Пенсии этой категории граждан выросли на 8,9% с начала года, что указывает на несколько лучшее финансовое положение по сравнению с теми, кто уже не работает.
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- 72,5% получает пенсии по возрасту;
- еще 15,2% – по инвалидности;
- 6,6% – пенсии по потере кормильца.
- Доля пенсий за выслугу лет составляет не более 5%;
- 0,53% – социальные пенсии;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Доплата работающим пенсионерам
С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд начал автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Более 629 тысяч человек получат обновленные выплаты, которые начнут поступать в июне вместе с доначислением за апрель и май.
В 2024 году после перерасчета размер повышения пенсий в среднем колебался от 86 до 169 гривен. В течение двух последних лет выплаты для работающих пенсионеров стабильно росли: на 11,3% в 2024 году и на 17% в 2023-м.
Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.
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