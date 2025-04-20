У кого из пенсионеров больше выплаты: у работающих или неработающих

Из общего количества пенсионеров в Украине, которое превышает 10 миллионов человек, около 2,9 миллиона продолжают работать. Пенсионеры, которые остаются активными на рынке труда, получают в среднем большие пенсии – их выплаты превышают средний размер на 520 гривен.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 341 гривну, тогда как пенсионеры, которые продолжают работать, в среднем получают 6 863 гривны. Об этом сообщает "24 Канал".

Пенсии этой категории граждан выросли на 8,9% с начала года, что указывает на несколько лучшее финансовое положение по сравнению с теми, кто уже не работает.

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72,5% получает пенсии по возрасту;

еще 15,2% – по инвалидности;

6,6% – пенсии по потере кормильца.

Доля пенсий за выслугу лет составляет не более 5%;

0,53% – социальные пенсии;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Доплата работающим пенсионерам

С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд начал автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать. Более 629 тысяч человек получат обновленные выплаты, которые начнут поступать в июне вместе с доначислением за апрель и май.

В 2024 году после перерасчета размер повышения пенсий в среднем колебался от 86 до 169 гривен. В течение двух последних лет выплаты для работающих пенсионеров стабильно росли: на 11,3% в 2024 году и на 17% в 2023-м.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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