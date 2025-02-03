У кого из украинских пенсионеров вырастут выплаты почти на 1000 грн в феврале

Украинские пенсионеры могут получать различные доплаты и надбавки к своей пенсии. Эти выплаты способны существенно увеличить ее размер.

Так, пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья могут получать дополнительную выплату к пенсии в размере 944 гривны. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Лица, которые могут претендовать на эту доплату в феврале:

пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и которые проживают одни;

данные лица должны получать пенсию по возрасту;

также необходимым условием является потребность в постороннем уходе из-за ухудшения состояния здоровья.

Для получения этой доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья, в частности, заключение врачебно-консультативной комиссии.

Следует отметить, что размер этой доплаты определяется исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна). Выплата составляет 40% этой суммы.

Напомним, ранее мы рассказывали, изменятся ли в 2025 году пенсионные выплаты для тех, кто имеет 30 лет трудового стажа.

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