'У меня отнялось плечо': появилось видео разговора Тищенко с полицейским якобы после избиения

В субботу 28 октября якобы избили народного депутата Николая Тищенко в Брюховичах во Львовской области. Вероятным нападающим мог быть военный.

"5 канал" получил видео с Николаем Тищенко сразу после так называемого избиения. Роликом с журналистами поделился адвокат компании, владеющей землей и помещениями, где расположен пансионат, на территории которого произошел инцидент.

На видео Тищенко общается с полицейским после инцидента с якобы его избиением, ведет себя достаточно нагло. Можно понять, что со стороны стоит его обидчик, говорилось в сообщении.

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Кроме этого, в ролике нардеп заявил, что его обидчик военный, разбирающийся в болезненных точках.

"Он (обидчик Тищенко, – ред.) только что подошел, ударил меня по болезненной точке. У меня отнялось плечо", – заявил Николай Тищенко.

Также нардеп отметил, что написал уже два заявления, тогда как правоохранители вроде бы ничего не делают.

В своей соцсети Facebook Николай Тищенко подчеркнул, что проблема якобы не в том, что кто-то ударил Тищенко, несмотря на то, что это покушение и нарушение закона "О статусе народного депутата". По словам Тищенко, виновный понесет уголовную ответственность в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, 29 октября в СМИ появилась информация, что якобы 28 октября около 19:00 в Брюховичах Львовской области неизвестный мужчина ударил нардепа Николая Тищенко кулаком в горло и угрожал физической расправой. Информацию о нападении на нардепа зарегистрировали в ЕРДР по статье "нанесение легких телесных повреждений".

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