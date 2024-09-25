В Украине возник значительный дефицит этого продукта первой потребности: уже начали завозить из ЕС

Несмотря на сезон уборки урожая, Украина приступила к импорту картофеля из европейских стран, в частности Польши и Литвы. По данным таможни, уже в сентябре 2024 года в страну было завезено несколько партий картофеля общим весом более 60 тонн.

Основной причиной такого шага стал резкий рост цен на картофель на внутреннем рынке. Аналитики проекта EastFruit объясняют это повышенным спросом на продовольственный картофель, связанным с потребностями армии, миграцией населения и сокращением собственного производства из-за неблагоприятных погодных условий и войны.

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Кроме того, на ситуацию повлияли спекуляции по поводу потенциального дефицита качественного картофеля в текущем сезоне. Это привело к активной скупке картофеля оптовыми компаниями и розничными сетями, что еще больше разогрело рынок.

По данным Государственной таможенной службы, общий объем импорта картофеля в Украину за 8 месяцев 2024 превысил 15 тысяч тонн. В то же время экспорт картофеля за этот же период был незначительным и составил всего 760 тонн.

Сколько стоит 1 кг картофеля. Источник: Скриншот с index.minfin.com.ua Сколько стоит 1 кг картофеля. Источник: Скриншот с index.minfin.com.ua

Таким образом, импорт картофеля стал вынужденной мерой по удовлетворению потребностей внутреннего рынка. Однако эксперты отмечают, что длительное удорожание картофеля может негативно повлиять на потребительскую корзину украинцев и привести к дальнейшему росту цен на продукты.

Ранее эксперты Государственной службы статистики сообщили, какие продукты в Украине постоянно дорожают.

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