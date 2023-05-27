Ученые нашли на морском дне новые глубоководные организмы: выглядят жутко

Добыча полезных ископаемых из морских глубин стала поводом для споров: одни утверждают, что это перспективный источник металлов, другие – что это навредит местной среде. К примеру, без кобальта и никеля не будут работать мобильные телефоны, ветряные турбины и аккумуляторы для электромобилей. Но биологи боятся, что добыча глубоководного ископаемого плохо повлияет на жителей океана.

Об этом пишет BBC.

Ученые из Музея естественной истории в Лондоне исследовали морское дно в зоне Clarion Clipperton в Тихом океане, предназначенное для добычи глубоководных ископаемых. Ученым удалось провести инвентаризацию жителей глубин для оценки риска добычи для их жизни.

Итак, по результатам исследований отдельно взятого огромного участка океанского дна, там проживает более 5 000 разных животных. Как отметила ученая Мюиэль Рабоне, это место является "чрезвычайно удивительной средой", где живут жуткие существа.

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Из всех глубоководных животных, обнаруженных на участке морского дна, изучено лишь 400. Остальных придется еще исследовать. Наиболее интересными из них являются:

крошечные ракообразные, похожие на креветки;

черви;

кораллы;

губки из стекла;

красные и оранжевые морские огурцы;

ежи;

офиуры;

морские лилии.

Добыча полезных ископаемых может начаться уже очень быстро, поэтому ученым необходимо изучить максимальное количество жителей глубоководного района, чтобы определить риски для их существования.

Напомним, мы уже писали об удивительном и жутком ритуале африканских племен.

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