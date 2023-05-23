Ученые назвали 4 простых, но действенных способа продлить пенис

Врач-уролог и сексолог Рена Малик назвала четыре простых и действенных способа удлинения пениса. Если вы всегда думали, что длина вашего пениса маловата, возможно виной этому был лишний вес или чрезмерный уровень стресса.

Об этом пишет издание Men's Health.

Брейте волосы на лобке

Особенно это касается обладателей густой растительности в этой области, поскольку она может скрывать большую часть пениса.

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Похудейте

При избыточном весе жировые отложения образуются также на лобке, делая пенис визуально меньше.

Следите за уровнем стресса

При высоком уровне адреналина мышцы сжимаются, от чего пенис становится короче.

Больше занимайтесь сексом

По словам Малик, частые эрекции вызывают приток крови к тканям пениса, что положительно сказывается на его размере. Одновременно с этим длительное отсутствие секса приводит к ухудшению кровоснабжения и питанию этих тканей кислородом, приводя к сокращению из-за снижения эластичности.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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