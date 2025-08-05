Ученые назвали 5 августа 2025 года кратчайшим днем в истории наблюдений: в чем причина

Во вторник, 5 августа, вращение Земли несколько ускорится. Это может сделать этот день одним из кратчайших наблюдений за всю историю — предупреждают ученые.

Причиной такого изменения является гравитационное влияние Луны, которое влияет на динамику вращения планеты. Как следствие, скорость вращения вокруг оси несколько возрастет, что сократит продолжительность суток примерно на 1,25 миллисекунды, сообщает Daily Mail.

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Хотя такое изменение слишком незначительно, чтобы его ощутил человек, специалисты предостерегают: если тенденция ускорения будет сохраняться, в будущем это может иметь серьезные последствия. Ученые не исключают, что без должного контроля это явление со временем приведет к масштабным изменениям на планете.

Ранее мы говорили, что ученый выдвинул теорию о существовании памяти в космическом пространстве.

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