Ученые назвали странный, но действенный способ похудания

Недостаток сна и неполноценный ночной отдых приводят к быстрому набору веса и могут привести к ожирению. Ученые пришли к выводу, что поддерживать нормальный вес без диет и ограничений можно, если регулярно высыпаться и спать не меньше определенной нормы.

Ученые Чикагского университета провели исследование, в результате которого установили, что режим ночного отдыха оказывает прямое влияние на похудение. Чем больше человек не досыпает, тем больше вероятность набора лишнего веса. По своим выводам, ученые подчеркивают, что увеличение продолжительности сна способствует потере лишних килограммов.

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Одним из выявленных факторов, связанных с ожирением, является повышенное количество потребляемых калорий, а не отсутствие физических нагрузок. И исследования показали, что увеличение продолжительности сна может быть одним из решений этой проблемы. Ученые провели эксперимент с участием 80 взрослых людей с избыточным весом, которые спали менее 6,5 часа в сутки. Каждому из участников эксперимента оказали помощь специалисты, чтобы наладить их режим сна и продлить его продолжительность в среднем на полтора часа.

После продления продолжительности сна ни одному из участников эксперимента не было указано уменьшать пищу. Однако оказалось, что после увеличения продолжительности сна они начали потреблять меньше калорий в течение дня, и у них снизилась тяга к жирной пище.

Глава Центра сна, Эсра Тесали, отметила, что это исследование еще раз подтверждает важность должного сна для нормальной работы организма. Когда график сна устанавливается, улучшаются метаболические процессы, исчезает избыточный аппетит, улучшается работа кишечника и многих других органов.

В общем, результаты этого исследования указывают на то, что соответствующий сон является важным фактором для поддержания нормального веса и здоровья. Полученные данные предоставляют дополнительный аргумент в поддержку необходимости регулярной сыпи и длительного ночного отдыха для людей, желающих сохранять оптимальный вес и поддерживать здоровый образ жизни.

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