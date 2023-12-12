Ученые подсчитали сколько раз Земля обернулась вокруг Солнца за все время

Сколько оборотов вокруг Солнца совершила Земля за все время

Ученые провели анализ количества оборотов каждой из восьми планет Солнечной системы за последние 4,6 миллиарда лет. Несмотря на сложность этой задачи, стабильность орбит планет позволила использовать простые математические расчеты.

Формирование Солнечной системы началось примерно 4,6 млрд лет назад, и сначала появились гигантские планеты, а затем другие, включая Землю. Исследование показало, что орбиты планет стали устойчивыми и последовательными спустя примерно 100 миллионов лет после их формирования. Об этом пишет Live Science.

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Приведем примеры полученных результатов:

Земля: За время своего существования, поворачиваясь вокруг Солнца в течение года, Земля совершила около 4,5 миллиарда оборотов. Меркурий: Из почти 18,7 миллиарда оборотов за последние 4,5 миллиарда лет при периоде обращения 88 дней. Нептун: Из около 27,9 миллиона оборотов за период обращения около 60 190 дней. Марс: Приблизительно 2,4 миллиарда оборотов. Юпитер: Около 387,9 миллионов оборотов. Сатурн: Приблизительно 156,1 миллиона оборотов. Уран: Около 54,8 миллионов оборотов. Венера: Около 7,5 миллиардов оборотов.

Исследование также указывает на то, что большинство планет может сдвоить количество оборотов вокруг Солнца в будущем. Прогнозируется, что через 4,5 миллиарда лет, когда Солнце превратится в красного карлика, это приведет к уничтожению близких к нему планет и существенным изменениям в орбитах оставленных.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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