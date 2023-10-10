Ученые считают, что под Амазонкой могут скрываться тысячи древних построек империи Мая

Ученые считают, что под рекой Амазонка могут быть скрыты тысячи построек поселений Мая

Лишь немногие места на планете могут изменить наше представление о девственной природной среде так, как это делает Амазонка – сердце легендарного леса, охватывающей площадь 6,7 миллиона квадратных километров. Здесь практически каждый кусочек почвы, каждый лист и каждый водоем отражены дикой природой, которую невозможно покорить.

Однако среди переплетения корней разлагающихся деревьев и растений, спрятанных под слоями почвы и грудами растительных остатков, появляется все больше свидетельств о влиянии человека, которое длится тысячелетиями. Об этом пишет Sciense Alert.

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В последнем исследовании ученые во главе с Винисиусом Перипато из Национального института космических исследований Бразилии изучали следы человеческой деятельности, обнаруженные благодаря технологии LIDAR на площади 5315 квадратных километров.

LIDAR – это радиолокационная система, использующая лазерные вспышки, излучаемые из самолетов, для проникновения через верхние слои растений, почвы и других материалов, чтобы отразить изменения в структурах, которые могут указывать на деятельность людей.

Эта технология была успешно использована для выявления следов деятельности человека в тропиках, включая открытие древних поселений Мая и развалин древних поселков глубоко в Амазонке.

К сожалению, наличие следов человеческого влияния в Амазонке не сенсационная новость. Однако масштабы влияния могут ошеломить. За один раз команда ученых обнаружила 24 ранее неизвестных изменения в почве, свидетельствующих об архитектурной деятельности людей.

"Мы обнаружили укрепленную деревню на юге Амазонии, оборонительные и церемониальные сооружения на юго-западе Амазонии, горы и мегалитические сооружения на Гвианском щите и места у рек на центральном западе Амазонии", – сообщает исследовательская группа.

На юге Амазонки в регионе, где когда-то проживали десятки тысяч людей, связанных сетью дорог, не уступавших европейским, были обнаружены следы подобные городу.

На юго-западе исследователи обнаружили геометрические мотивы, созданные из земли, далеко от видимых дорог.

Прогнозируя распространение возможных археологических объектов по всей Амазонке, ученые утверждают, что могут быть обнаружены от 10 000 до 24 000 сооружений, которые до сих пор остаются скрытыми под листвой, осадками и лесами.

Это означает, что более 90% истории Амазонки остается не исследованным и не уволенным для анализа.

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Следы древнего расцвета общества могут оставаться в структуре самой экосистемы Амазонки. Исследователи измерили появление и количество 79 видов деревьев, которые распространяются почти в 1700 участках леса, включая области вблизи остатков древних поселений.

Из этих видов деревьев более половины были более распространены в областях, где когда-то существовали древние поселения, например, бразильский орех. Приблизительно четверть видов были менее распространенными, чем ожидалось.

В общем, появление или количество 53 из 79 видов деревьев были связаны с историей распространения людей.

Учитывая, что многие виды имели большое значение для людей, включая придающие съедобные плоды и орехи, возможно, в лесах сохранились следы от ухоженных посевов, лишенных сорняков и конкурирующих растений, которые могут свидетельствовать о том, как экосистему Амазонки превращены в большое поселение.

Итак, в отличие от дикой природы, Амазонка может быть воспринята как неконтролируемый сад, где люди сеяли свои следы.

Изучение физических следов этих действий может раскрыть больше информации о том, как культуры меняли лес для обеспечения больших и разнообразных общин, не посягая на саму экосистему Амазонки.

Напомним, ранее археологи раскопали огромный 1500-летний дворец в городе Майя. А также ранее эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике нашли еще одно захоронение времен майя. Принесенный в жертву человек имел при себе драгоценное украшение – нефритовое кольцо.

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