Ученые увидели на поверхности Марса мордочку медведя размером 2 км (фото)

Конечно, на Марсе нет медведей и других животных. Однако ученым удалось заметить на поверхности планеты еще одно образование, очень что-то напоминающее. Такие знакомые силуэты постоянно вызывают у нас инстинкты парейдолии – склонности людей видеть знакомые предметы в случайных формах.

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок участка поверхности Марса, на котором легко угадывается мордашка медведя. Для получения фотографий поверхности Марса, Университет Аризоны использует камеру HiRise (High Resolution Imaging Experiment) на борту аппарата. Этот снимок с "мордочкой медведя" был получен еще в декабре 2022 года, но опубликован только недавно.

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Аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок образования на поверхности Марса, похожего на мордочку медведя

"Такая морда марсианского медведя больше, чем у обычного. На самом деле эта странная формация имеет ширину примерно два километра", – отмечают в команде HiRise.

Также исследователи объяснили, чем на самом деле эта забавная и странная формация на поверхности Марса, так напоминающая знакомое нам животное:

"Круговой рисунок может быть связан с оседанием отложений над погребенным ударным кратером. Характерный нос и рот, вероятно, образованы вулканическим или грязевым отверстием, поэтому оседающий над кратером материал может быть лавой или грязью", – объясняют ученые.

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter.

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