Ученые увидели удивительную туманность Бабочки в созвездии Скорпион, дающую представление о смерти нашего Солнца (фото)

NGC 6302 – это огромная оболочка из сияющего газа, более известная как туманность Бабочка, расположенная на расстоянии примерно 4000 световых лет от Земли.

Эта туманность с двумя "крыльями" является удивительным примером происходящего, когда в таких звездах, как Солнце, заканчивается топливом и они погибают, пишет Live Science.

В 2009 году космический телескоп Габбл смог обнаружить звезду в центре туманности NGC 6302, там, где сходятся два "крыла". Когда-то это была массивная звезда, но она превратилась в постепенно охлаждаемого белого карлика.

"Крылья" – это остатки внешних слоев газа звезды, которые были насильственно выброшены в космос тысячи лет назад, когда у звезды неизбежно закончилось ядерное топливо для сжигания, и она скончалась. Как отмечают в NASA, размах этих крыльев превышает 3 световых года, что в несколько тысяч раз больше, чем Солнечная система.

Более века астрономы пытались понять, почему туманность Бабочка приобрела такую выразительную форму, в то время как большинство других туманностей расширяются в космос в более аккуратных, круглых узорах. Новые замедленные изображения туманности, представленные 12 января на 241-й встрече Американского астрономического общества в Сиэтле, дали ученым новые подсказки.

Туманность Бабочка

В туманности Бабочка между 2009 и 2020 годами, в течение 11-летнего интервала, разные элементы переместились из черных областей в белые. Сравнивая два изображения крыльев бабочки, сделанные космическим телескопом Хаббл в 2009 и 2020 годах, исследователи обнаружили новые удивительные процессы, стимулирующие рост туманности. Команда обнаружила признаки полдюжины "струй" интенсивного ветра, дующего из центральной звезды туманности, которые, похоже, хаотическими перекрестными узорами возникали на протяжении тысячелетий.

По словам исследователей, эти струи, которые извергались из центральной звезды 2300 и 900 лет назад, толкали вещество к краям туманности на очень высоких скоростях – до 800 километров в секунду. Между тем вещество, расположенное ближе к центральной звезде, ползет наружу только с одной десятой скорости, что приводит к образованию сложных и асимметричных структур в крыльях туманности.

Цветовая передача NGC 6302, туманности Бабочка, создана на основе черно-белых снимков, сделанных космическим телескопом Хаббл в 2019 и 2020 годах. В фиолетовых областях сильные звездные ветры активно изменяют форму крыльев туманности за последние 900 лет. Возраст других элементов колеблется от 1200 до 2300 лет

"Туманность Бабочка является экстремальной по массе, скорости и сложности ее выбросов из центральной звезды, температура которой более чем в 200 раз выше, чем Солнце, но немного больше Земли. Я годами сравнивал изображение Хаббла, и никогда не видел ничего подобного", – заявил руководитель группы Брюс Балик, почётный профессор астрономии в Университете Вашингтона.

Что касается формы бабочки? По мнению исследователей, это все еще сложно объяснить с помощью существующих моделей формирования туманности. Вполне возможно, что центральная звезда туманности столкнулась со скрытой звездой-компаньоном или, по крайней мере, поглотила дополнительный газ из одной, образовав сложные магнитные поля, сформировавшие характерные крылья туманности.

Структурные изменения в туманности Бабочка между 2009 и 2020 годами

Однако, по словам Балика, это лишь гипотеза и необходимые дополнительные исследования, чтобы объяснить метаморфозу этой бабочки.

Ранее астрономы нашли вторую потенциально населенную экзопланету всего в 100 световых годах от нас и похожего на Землю размера.

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