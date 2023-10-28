Ученые выяснили, сколько процентов людей верят в привидений

Конечно, многие убеждены в существовании привидений – духов, которые, по легенде, остаются на Земле после смерти личности.

В 2021 году был проведен опрос среди 1000 взрослых американцев, где 41% ответчиков заявили, что верят в существование привидений, а 20% утвердили, что лично встречались с ними. Это означает, что более 50 миллионов американцев подверглись контактам со сверхъестественными сущностями только в Соединенных Штатах. Об этом пишет Sciense Alert.

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Владелец одного розничного магазина убежден в присутствии привидений в своем магазине. Спрашивая его о том, что его убеждает, он посылает мне множество ужасных видеозаписей с камер наблюдения и ссылается на показания охотников за привидениями.

На некоторых видеозаписях видно, как маленькие световые шары перемещаются по комнате. Другие отображают слабые голоса и громкие звуки, когда отсутствуют какие-либо живые лица. На других видео можно увидеть, как книги упадают со стола и продукты сами взрываются с полки.

Такие истории не редкость. Социологи исследуют различные верования, такие как вера в привидений, инопланетян, конспирации и суеверия. Но вместе с другими сторонниками научного скептицизма ученые поддерживают принцип, что чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств.

Посмотрим на три вопроса с точки зрения критического мышления:

Возможно ли существование привидений? Люди часто описывают привидения как сверхъестественные сущности, которые имеют физическое существование и взаимодействуют с окружающим миром. Однако никакие научные доказательства не подтверждают существование таких сущностей. Большая часть наблюдений, касающихся привидений, может объясняться из-за физических или психологических факторов. Какие доказательства существования привидений? Несмотря на разные утверждения о встречах с привидениями, нет конкретных научных доказательств существования таких сущностей. Большинство наблюдений можно объяснить другими причинами, такими как оптические иллюзии, физические объекты или даже мошенничество. Есть ли альтернативные объяснения? Многие призрачные переживания можно объяснить через различные факторы, такие как обман или восприятие воздействия окружающей среды. Важно понимать, что убеждения в существовании призраков могут быть сильно навязаны нашими предыдущими убеждениями и культурным контекстом. Поэтому объективный подход и исследования могут раскрыть рациональные объяснения для многих встреч с привидениями.

На протяжении веков многие корабли так и не вернулись с плавания. О некоторых из них вообще ничего не известно. Но есть корабли, о которых ходят жуткие легенды. Их называют – кораблями-призраками, о которых мы раньше уже писали.

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