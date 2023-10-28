Ученые выяснили, сколько процентов людей верят в привидений
Конечно, многие убеждены в существовании привидений – духов, которые, по легенде, остаются на Земле после смерти личности.
В 2021 году был проведен опрос среди 1000 взрослых американцев, где 41% ответчиков заявили, что верят в существование привидений, а 20% утвердили, что лично встречались с ними. Это означает, что более 50 миллионов американцев подверглись контактам со сверхъестественными сущностями только в Соединенных Штатах. Об этом пишет Sciense Alert.
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Владелец одного розничного магазина убежден в присутствии привидений в своем магазине. Спрашивая его о том, что его убеждает, он посылает мне множество ужасных видеозаписей с камер наблюдения и ссылается на показания охотников за привидениями.
На некоторых видеозаписях видно, как маленькие световые шары перемещаются по комнате. Другие отображают слабые голоса и громкие звуки, когда отсутствуют какие-либо живые лица. На других видео можно увидеть, как книги упадают со стола и продукты сами взрываются с полки.
Такие истории не редкость. Социологи исследуют различные верования, такие как вера в привидений, инопланетян, конспирации и суеверия. Но вместе с другими сторонниками научного скептицизма ученые поддерживают принцип, что чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств.
Посмотрим на три вопроса с точки зрения критического мышления:
- Возможно ли существование привидений? Люди часто описывают привидения как сверхъестественные сущности, которые имеют физическое существование и взаимодействуют с окружающим миром. Однако никакие научные доказательства не подтверждают существование таких сущностей. Большая часть наблюдений, касающихся привидений, может объясняться из-за физических или психологических факторов.
- Какие доказательства существования привидений? Несмотря на разные утверждения о встречах с привидениями, нет конкретных научных доказательств существования таких сущностей. Большинство наблюдений можно объяснить другими причинами, такими как оптические иллюзии, физические объекты или даже мошенничество.
- Есть ли альтернативные объяснения? Многие призрачные переживания можно объяснить через различные факторы, такие как обман или восприятие воздействия окружающей среды. Важно понимать, что убеждения в существовании призраков могут быть сильно навязаны нашими предыдущими убеждениями и культурным контекстом. Поэтому объективный подход и исследования могут раскрыть рациональные объяснения для многих встреч с привидениями.
На протяжении веков многие корабли так и не вернулись с плавания. О некоторых из них вообще ничего не известно. Но есть корабли, о которых ходят жуткие легенды. Их называют – кораблями-призраками, о которых мы раньше уже писали.
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