Удар россией по Новой почте в Харьковской области: все подробности трагедии (фото и видео)

Число раненых в результате ракетного удара россиян по "Новой почте" в селе Коротичи на Харьковщине увеличилось до 16 человек. Подтверждена смерть шести человек.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, все 6 погибших и 16 пострадавших были работниками предприятия. В момент удара они находились внутри терминала "Новой почты".

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"Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы. Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", – добавил он.

Синегубов сообщил, что россияне нанесли удар ракетами комплекса С-300.

Пресс-служба полиции Харьковской области подтвердила, что специалисты взрывотехнического управления изъяли с места удара обломки ракеты С-300.

По данным ГСЧС, в результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.

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