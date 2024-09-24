Удорожание продуктов в Украине: что больше всего ударило по кошельку

В Украине наблюдается стремительный рост цен на промышленную продукцию. В частности, по итогам августа текущего года оптовые цены производителей повысились на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственной службы статистики, наиболее ощутимое удорожание коснулось пищевых продуктов. Так, цены на молочную продукцию выросли на 17,8%, а на мясо и мясные изделия – на 16,4%.

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Удорожание продуктов в Украине: что больше всего ударило по кошельку Удорожание продуктов в Украине: что больше всего ударило по кошельку

Также значительно подорожали хлеб и хлебобулочные изделия – их стоимость выросла на 9,2%. Цены на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в целом выросли на 10,5%.

Единственным продуктом, цена на который снизилась, стал сахар. За год его стоимость снизилась на 10,3%.

На днях эксперты объяснили, почему дорожает растительное масло. По прогнозам "УкрОлияПром", урожай подсолнечника в 2024 году может сократиться на 7-12% по сравнению с предыдущим годом. Это приведет к росту цен на подсолнечник на мировом рынке, что в свою очередь скажется на стоимости подсолнечного масла для потребителей.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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