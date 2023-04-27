Украинская группа 'Антитела' анонсировала концерт в Крыму: когда и в каком городе состоится

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя анонсировал концерты во временно оккупированном Крыму. Он с коллегами планируют выступать в Ялте.

Соответствующую афишу Тополя опубликовал в своем Инстаграм. Отмечается, что концерт намечен на 20 часов 23 августа 2024 года на стадионе "Авангард". Билеты будут стоить 900 грн.

"Да, вам не показалось. Антитела объявляют концерт в Крыму. В Украинском Крыму. Мы открываем предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард", – добавил Тарас Тополя.

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Он отметил, что с первого дня российского вторжения участники группы "Антитела" взяли в руки оружие и отправились на передовую.

"Мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, настанет день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом. И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями". "Антитела" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-голубой, современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма Мы сыграем наши лучшие песни Победу", – резюмировал Тополя.

Билеты на концерт группы "Антитела" можно приобрести по ссылке.

Напомним, на днях руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к победе и возвращению оккупированных россиянами территорий, в том числе и Крыма.

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