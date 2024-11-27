Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих станцевала в поддержку Александра Усика

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих оригинально выразила поддержку украинскому боксеру Александру Усику. 23-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram видео, на котором исполнила специальный танец, посвящённый Усику и его команде.

"Я поддерживаю Александра Усика и его команду 😎❤️ Вперёд, чемпион!", – подписала свой пост Магучих, который быстро собрал восторженные отзывы её подписчиков. В комментариях поклонники оставляли слова восхищения: "Красотка", "Такая милая", "Крутая" и "Невероятная", поддерживая инициативу спортсменки.

Растёт ожидание боя Усика с Фьюри

Танец Ярославы появился накануне долгожданного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря. Усик, титулованный чемпион, продолжает получать широкую поддержку как от фанатов, так и от украинских спортсменов, готовясь к важному поединку.

Жест Ярославы Магучих не только демонстрирует её уважение к Усику, но и подчёркивает единство и взаимную поддержку среди украинских топ-спортсменов.