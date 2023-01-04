Украинские пенсионеры смогут получить 16 тысяч гривен помощи: что известно

В Украине в 2023 году будет запущен проект по финансовой поддержке пенсионеров. Граждане смогут получить 16 тысяч гривен.

Речь идет о помощи ветеранам, имеющим инвалидность I-II группы. Средства выделится Сообщество Красного Креста, пишет "На пенсии".

Проект будет реализован совместно с Министерством ветеранов.

В частности, ветераны, которым предоставили статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны, смогут получать денежную помощь в размере 4000 гривен в месяц. Программа будет длиться в течение четырех месяцев, то есть в общей сложности – 16 тысяч гривен.

Заявление можно подать в электронной форме. Уточняется, что сейчас проект находится в стадии технической доработки.

Напомним, что украинские пенсионеры в 2023 году будут получать те же деньги, что и сейчас. Размер минимальной пенсии составит 2093 грн. Согласно государственному бюджету, не предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому пенсионные выплаты тоже не будут меняться.

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