Украинские военные попали дроном в российскую ЗРК "Тунгуска" на Херсонщине (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на временно оккупированной части Херсона.
Бойцы 126-й бригады ТРО поразили российскую зенитную самоходную установку "Тунгуска". Об этом сообщил блоггер и активист Сергей Стерненко.
"126 бригада ТРО приобретенным вами FPV-дроном поразила на Херсонщине российскую зенитную самоходную установку. Вот так работает ваша помощь фронту", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили ЗРК оккупантов и нанесли удар дроном-камикадзе. На следующих кадрах виден ствол густого дыма.
Точное время и место уничтожения установки "Тунгуска" не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.
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