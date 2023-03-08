Украинские военные устроили успешную охоту за двумя российскими танками под Угледаром (видео)

Украинские военные под Угледаром Донецкой области успешно уничтожили военную технику оккупантов. Речь идет о двух российских танках Т-80БВ.

Охоту за вражеской техникой устроили бойцы 72-й бригады "Черных Запорожцев". Информация обнародована в Twitter OSINT-аналитика "Osinttechnical".

"Донецкая область, украинские силы из 72-й механизированной бригады травят российский Т-80БВ боеприпасами, сброшенными с беспилотников, в конце концов заставляя экипаж покинуть танк, который затем уничтожают гранатой F1, выпущенной из беспилотника в люк водителя", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что на одном из танков россияне сделали надпись "Пчела", на другом "Баркас".

Сначала наши военные обнаружили танк в просвете между деревьями, затем сверху бросили снаряд. Когда оккупанты решили изменить диспозицию, по технике прилетела еще одна граната.

Идентичная история произошла и со вторым танком, впрочем, беспилотнику пришлось потратить больше гранат для уничтожения техники врагов.

Напомним, ранее в Луганской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три врага.

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