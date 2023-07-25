Украинские военные выбили оккупантов из Андреевки: Череватый объяснил, почему это важно (карта)

Украинские военные ведут ожесточенные бои вблизи Бахмута Донецкой области. В частности, защитникам Украины удалось выбить оккупантов из Андреевки.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, это важное событие. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Она (Андреевка, – ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", – отметил Череватый.

Читайте также: ВСУ под Клищеевкой устроили засаду и разгромили российских десантников (видео 18+)

Спикер добавил, что оккупанты очень хорошо готовятся и заминируют позиции. Поэтому перед штурмом, украинские подразделения проходят мощную подготовку и согласование.

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber", – указал он.

Добавим, утром 25 июля Генштаб заявил, что ВСУ выбили россиян с позиций у Андреевки.

Напомним, недалеко от Бахмута в Донецкой области воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ выследили из дрона вооружения врага и уничтожили его. В частности, 45-я бригада взорвала российскую гаубицу Д-20.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!