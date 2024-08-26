Украинцам грозят штрафы до 34 тысяч: за что планируют наказывать

В Украине существует законодательная инициатива ввести штрафы для водителей за использование транспортных средств, которые создают чрезмерный уровень шума. Предлагается, что за первое нарушение штраф составит 17 000 гривен, а в случае повторного нарушения сумма наказания будет увеличиваться до 34 000 гривен.

Законопроект №9564 был представлен на рассмотрение Верховной Рады и внесен в повестку дня в феврале. Таким образом, депутаты могут рассмотреть этот документ в любое время. Об этом пишет OBOZ.UA.

В приложении к указанному законопроекту освещены причины наложения штрафных санкций. Они связаны с тем, что отдельные автомобилисты устанавливают на свои авто устройства, которые во время эксплуатации создают чрезмерный шум от двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Ситуация осложняется в условиях военного положения, ведь такой шум может быть воспринят как звуки вражеских дронов. Это может вызвать ложное впечатление о воздушной угрозе, отвлекая внимание военных и правоохранительных органов.

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На сколько хотят штрафовать украинцев

Согласно данному закону, лица, которые не соблюдают требования по уровню шума, могут столкнуться со штрафными санкциями и лишением прав управлять транспортными средствами. В частности:

в случае первого случая нарушения предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен;

если нарушение произойдет второй раз, штраф увеличивается до 34 000 гривен, а также предусматривается временное лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако право на управление транспортным средством могут и не отобрать. В частности, в законопроекте указано, что за повторное нарушение можно будет отделаться только штрафом.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинских водителей ждут штрафы за не включенный свет фар.

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