Украинцам могут начать 'менять' старые квартиры: нардеп рассказала подробности

Законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда в Украине готовится ко второму чтению. Ожидается, что он может быть вынесен на рассмотрение в сессионном зале Верховной Рады до конца 2024 года. В первом чтении документ был принят еще в 2022 году – в соответствии с ним, под обновление подпадают "хрущевки" и другие дома старого жилого фонда. Основная цель заключается в решении проблемы устаревшего жилья.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на "Минфин". Указывается, что в Украине насчитывается:

примерно 45,6 тысяч домов старого жилого фонда;

более 17 тысяч домов, находящихся в аварийном состоянии.

"Идет подготовка проекта ко второму чтению, идет сложно. Но, надеюсь, до конца года мы сможем подать этот законопроект на второе чтение. К тому времени уже должна быть принята в первом чтении новая законодательная рамка о жилищной политике (новый Жилищный кодекс. – ред.)", – рассказала аналитикам глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк ("Слуга народа").

Что будут делать со старыми домами

Авторы материала отмечают, что в законопроекте говорится о возможности реконструкции или модернизации зданий, которые подпадают под обновление. Среди возможных работ:

замену коммуникаций, окон и инженерного оборудования;

утепление фасадов;

обустройство условий для людей с инвалидностью и тому подобное.

Также рассматривается вариант сноса зданий с последующим строительством новых на их месте.

"Решение – реконструировать или сносить – будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов. При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов – в случае "общественной необходимости". Если владельцы участков будут против, решать этот вопрос будет суд", – отметили аналитики.

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Что хотят делать с людьми, чьи дома будут сносить

Также сообщается, что для владельцев жилья в домах, которые подлежат реконструкции, предусмотрено предоставление вариантов в так называемом "маневренном жилье" на период строительства или реновации их дома. В случае сноса здания жильцам могут предложить:

временное переселение в маневренное жилье, известное как "стартовый" дом, на время проведения строительных работ;

предоставление постоянного жилья в уже построенном многоквартирном доме;

или выплату денежной компенсации.

"Важно заложить такой механизм, чтобы не было возможности манипулировать, особенно – у местной власти. Чтобы не было такого, что выселили полквартала из "хрущевок", людям ничего не дали (а такое тоже может быть), не обновили инфраструктуру, и вдруг на этом месте появляются новые дома", – пояснила Шуляк.

Получить квартиру за прописку в "хрущевке" не получится

В то же время она подчеркнула, что по новому закону люди получат столько же квадратных метров, сколько они имели в своей "хрущевке". Поэтому зарегистрироваться в доме, который подлежит сносу и получить дополнительную площадь не удастся.

"С 2006 года, когда начались дискуссии на тему реновации "хрущевок", и под каждую активизацию таких обсуждений, люди массово прописываются в таком жилье. Есть квартиры, в которых прописано по 20 человек. И все рассчитывали, что им дадут по Жилищному кодексу 13,65 квадратных метров нового жилья", – объяснили проблему аналитики.

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Также отмечается, что будут учтены специальные коэффициенты. Например, если человеку, который проживал в "хрущевке" в центре города, предлагают новое жилье в другом районе. Такой механизм уже работает в рамках программы еВідновлення.

"Есть стоимость жилья на компенсацию – 36 422 грн за квадратный метр, – и несколько коэффициентов, корректирующих эту стоимость. Мы эти коэффициенты планируем заложить на законодательном уровне, чтобы не было злоупотреблений", – рассказала Шуляк.

Авторы материала добавляют, что в законопроекте указано, что владельцам жилья в домах, подлежащих реконструкции, предоставляется равноценное жилье по площади и количеству комнат, независимо от количества зарегистрированных жителей. Если застройщик увеличит площадь новой квартиры без предварительного согласования с владельцем, он не имеет права требовать дополнительную оплату за эти "лишние" метры.

Вместе с тем, законопроект предусматривает возможность дополнительной оплаты по рыночной стоимости по договоренности сторон, что может создать определенные риски для граждан.

"Вряд ли застройщики будут строить в новых домах такие же по формату квартиры, как в "хрущевках" или "панельках". Понятно, что в основном будет обсуждаться тема "лишних" квадратных метров, за которые предложат доплатить "по рынку". И нет гарантии, что владельцы квартир не подпишутся, "не глядя", под договорами о доплате за дополнительные квадратные метры", – подытожили аналитики.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о налоге на старые квартиры и дома в Украине.

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