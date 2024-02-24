Украинцам разрешат снимать ТЦК на камеру: что изменится при вручении повестки

Народные депутаты внесли правку в законопроект о мобилизации. В результате чего украинцы смогут законно фиксировать действия работников ТЦК и СП на камеру.

Об этом сообщил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от Слуги народа Александр Федиенко в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что граждане смогут на законодательном уровне использовать фото- и видеофиксацию и специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для того, чтобы снимать возможные противоправные действия сотрудник ТЦК и СП.

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"Я вообще не понимаю, что делают на блокпостах люди в балаклавах и с оружием. Кто они такие? Недавно меня остановил какой-то парень без признаков, но с оружием и в балаклаве", – сказал он.

По его словам, сотрудник ТЦК должен быть лицом военных, поэтому ему необходимо находиться в форме, с признаками идентификации, шевронами, фамилией и жетоном.

Народный депутат подчеркнул, что нужно прекратить "позорную практику силой мобилизовать, выполняя план". Александр Федиенко добавил, что подобные действия точно не способствуют мотивации общества.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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