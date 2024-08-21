Украинцам сообщили важные изменения, связанные с оформлением международного и внутреннего паспортов

С 19 августа для граждан Украины начали действовать новые правила, которые касаются процесса оформления документов.

Эти изменения введены на основании закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус". Об этом пишет pmg.ua.

С 19 августа начало действовать ключевое изменение: теперь граждане Украины будут иметь возможность оформлять загранпаспорт и внутренний паспорт одновременно.

Процедура может быть выполнена в срочном порядке или в стандартном режиме. От этого зависит и ее стоимость:

20 рабочих дней - 908,4 гривны;7 рабочих дней – 1 816,8 гривны.

С 19 августа получить паспорт гражданина можно быстрее – всего за 7 рабочих дней вместо предыдущих 10.

Кроме того, для лиц, достигших 65-летнего возраста, больше не нужно обновлять паспорт каждые 10 лет – документ становится бессрочным. Первый паспорт можно получить уже в 14 лет. Для этого необходимо самостоятельно или через законного представителя подать соответствующее заявление.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине штрафуют за "неправильные" паспорта.

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