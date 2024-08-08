Украинцев отговариают от поездок в Израиль: посол назвал причины

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал граждан Украины воздержаться от планирования поездок в Израиль из-за проблем с авиаперелетами. Он пояснил, что большинство иностранных авиакомпаний отменили рейсы в Израиль из-за высоких расходов на страхование, что усложняет путешествия.

Гражданам, уже находящимся в Израиле, посол рекомендовал пользоваться услугами израильских авиакомпаний, продолжающих осуществлять рейсы беспрепятственно. Также Корнийчук во время пресс-конференции в UkraineMediaCenter сообщил об отсрочке введения электронных виз для украинцев на полгода, что позволит лучше подготовиться к новым правилам.

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"Если наши граждане, оказавшиеся в Израиле, не могут уехать, мы советуем всем покупать авиабилеты израильских авиакомпаний, летающих беспрепятственно и нет никаких проблем", — отметил он.

Посол добавил, что Израиль отсрочил на полгода введение электронных виз для украинцев, которые будут введены уже с 2025 года.

Евгений Корнийчук добавил, что в настоящее время ограничений на въезд в Израиль нет.

"Никаких ограничений нет. Формально также туристы, которые едут на срок до 90 дней, должны четко объяснить пограничникам, куда они путешествуют, показать регистрацию гостиницы, обратный билет, и вопросов никаких нет", – пояснил он.

Что касается желания украинцев уехать из Израиля, по словам посла, таких не поступало.

"К нам обращений граждан как таковых не было по эвакуации. Были обращения о том, что делать, если отменили рейс. Все происходит в штатном режиме, никаких существенных оговорок и обращений граждан по эвакуации не поступало", – отметил Корнийчук.

Напомним, в апреле 2024 года Иран нанес массированный комбинированный удар по Израилю.

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