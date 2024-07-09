Украинцы из трех областей не будут платить за газ: подробности

Правительство приняло решение о бесплатных поставках газа для уязвимых категорий населения в трех областях Украины. Это касается украинцев, которые принадлежат к уязвимым категориям, и они смогут получать голубое топливо бесплатно в течение зимнего периода.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Проект направлен на обеспечение граждан необходимыми ресурсами зимой. Его цель – создать механизмы поставки сжиженного газа в баллонах как гуманитарную помощь на прифронтовых территориях.

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Первоначально этот проект планировали реализовать только в Харьковской области. Однако вице-премьер Ирина Верещук предложила расширить его на Сумскую и Донецкую области.

"В рамках гуманитарного реагирования мы стремимся обеспечить бытовым газом как можно больше уязвимых граждан на прифронтовых территориях. Поэтому мы решили не ограничиваться Харьковщиной, а распространить проект на Сумскую и Донецкую области", – отметила Ирина Верещук.

Следовательно, жители трех областей смогут получать гуманитарную помощь в виде баллонов со сжиженным газом для отопительного сезона.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как с 1 июля изменились тарифы на коммуналку в Украине.

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