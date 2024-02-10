Украинцы могут получить надбавку к пенсии: каков ее размер и как это сделать

Некоторые украинцы могут получить прибавку к пенсии. Дополнительная выплата в размере от 300 до 570 гривен будет предоставляться ежемесячно.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Речь идет о возрастных доплатах, установленных украинцам еще с 2020 года.

Сначала такие надбавки получили пенсионеры от 80 лет, тогда как с октября 2021 года – пенсионеры от 75 лет, а с 2022 года – те, кому исполнилось 70 лет. Однако во время мартовской индексации в 2022 году возрастные доплаты пенсионерам от 75 и 80 лет были проиндексированы.

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Таким образом, пенсионеры от 70 до 74 лет ежемесячно получают 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а от 80 лет – 570 гривен.

Однако такую надбавку могут получить только украинцы, чья пенсия не превышает 10 340, 35 гривен.

В издании отметили, что выплаты не суммируются. Если в 74 года человек получал 300 гривен доплаты, то при достижении 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, то есть прибавляется только разница, а именно 156 гривен. Это же касается и достижения 80 лет, тогда будут доплачивать разницу между 456 и 570 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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