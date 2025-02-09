Украинцы могут сэкономить на билетах 'Укрзализныци': проверенные лайфхаки для путешественников

За прошлый год стоимость билетов на поезда, особенно международных рейсов, значительно выросла. Впрочем, путешественники нашли способы сократить расходы на путешествия с пересадками.

Об этом сообщает Liga.net. Из-за постоянного дефицита билетов на международные рейсы украинцы начали искать альтернативные варианты путешествий поездом за границу.

Опытные пассажиры разбивают маршрут на два отрезка, что позволяет значительно сэкономить. Например, поездка по маршруту Киев – Могилев-Подольский, а затем Могилев-Подольский – Кишинев обойдется примерно на 1000 грн дешевле, чем прямой рейс Киев – Кишинев.

Читайте также: Путешествие в Европу с "Укрзализныцей": цены на билеты и популярные направления поездов

Похожая ситуация и с путешествиями в Польшу. Если приобрести отдельные билеты на маршруты Запорожья – Львов и Львов – Перемышль, можно сэкономить до 700 грн. В целом разница в стоимости билетов в среднем достигает 1000 грн.

Почему цены на международные билеты выше?

В компании пояснили, что тарифы на международные перевозки формируются в соответствии с правилами SCIC (специальными условиями международного транспорта). Стоимость проезда рассчитывается в евро и конвертируется по актуальному курсу на момент оплаты.

В то же время "Укрзализныця" самостоятельно устанавливает цены на внутренние рейсы и может предоставлять скидки, что позволяет пассажирам экономить на разделенных маршрутах.

Цена поездки зависит не только от маршрута, но и от дня недели и класса вагона. Например, во вторник и среду билеты стоят дешевле, в то время как в пятницу и воскресенье их стоимость обычно растет.

Ранее мы рассказывали, о каких неожиданных бесплатных возможностях не догадываются пассажиры "Укрзализныци".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!