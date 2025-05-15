Украинцы рискуют потерять доступ к собственным средствам: кому банки могут заблокировать карту

В Украине с 1 июня ужесточаются требования к переводам с карты на карту. Так, без подтвержденных источников дохода разрешенная сумма перевода уменьшится на 50 тыс. грн и составит до 100 тыс. грн.

На сегодня большинство банков прибегает к ограничениям в отношении клиентов, если на их карточных счетах фиксируется необычная активность или превышен установленный лимит переводов. В таких случаях финансовое учреждение может временно заблокировать подозрительный счет. Чтобы избежать этого, стоит не использовать карты для операций, не соответствующих их назначению или указанным кодам транзакций. Ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко в комментарии для OBOZ.UA рассказала, что речь идет о так называемом мискодинге.

Не стоит также использовать свою банковскую карту для противоправных действий - в частности, участия в дроп-схемах, когда мошенникам передается доступ к счетам в обмен на финансовую выгоду.

Кроме того, как отметила Павленко, необходимо придерживаться и других рекомендаций, в частности:

Проверить действующие лимиты и ограничения на сайте своего банка. Это поможет избежать проблем с преданиями.

При открытии счета важно четко указать цель взаимодействия с банком, предоставить информацию о планируемых финансовых операциях и тех услугах, которые вам потребуются.

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"Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца. Чем больше правды в использовании счета - тем меньше вероятность его блокировки", – отмечает банкир.

При открытии счета необходимо полностью отвечать на все запросы банка, а в случае необходимости - предоставить дополнительные документы.

"Типичная ситуация: клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами муж", – пояснила Павленко.

Что делать в случае блокировки счета

В случае блокировки счета прежде всего нужно обратиться в свой банк. По словам банкира, специалисты учреждения предоставят разъяснения относительно дальнейших действий.

Она также подчеркнула, что в подавляющем большинстве случаев, около 90%, проблему удается решить быстро и с незначительными последствиями для клиента.

"В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение", – рассказала Павленко.

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